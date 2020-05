Goiana registra 130 casos da Covid19

Seguindo dados cedidos por redes privadas de saúde, além de casos ocorridos na rede pública fora do ambiente hospitalar e seguidos pela Secretaria Municipal de Saúde, o boletim epidemiológico municipal deste domingo (17) confirmou 13 novos casos da COVID-19 em Goiana. Com 130 casos confirmados até o momento, dentre estes 16 óbitos, conforme o banco de hospitalizados, 19 foram recuperados e mais 34 estão sendo investigados.

Quanto ao boletim epidemiológico publicado pelo Governo do Estado também neste domingo (17), Goiana registrou 4 novos casos da COVID-19. Até o momento, o município totaliza 46 ocorrências do novo coronavírus, dentre estas 19 recuperados e 11 óbitos confirmados laboratorialmente. Além disso, 34 casos estão sendo investigados. O boletim estadual encontra-se disponível pelo stories do @governope, página oficial do Governo de Pernambuco no Instagram.

O trabalho da Prefeitura através das secretarias municipais junto ao Comitê Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus segue com ações preventivas de combate à pandemia em todo o município, além de atenção básica e políticas sociais em beneficio à população.