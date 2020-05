Governador de Pernambuco testa positivo para o Coronavírus

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), divulgou um vídeo comunicando que testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). De acordo com o governador, os primeiros sintomas foram sentidos na manhã desta segunda feira (18) e ele foi orientado a realizar os exames. O resultado deu positivo. O governo irá tomar todas as medidas de isolamento social rígido.

Confira a nota:

“Pessoal, acabei de receber o resultado positivo para a Covid-19 no teste que realizei. Na manhã desta segunda, 18/05, apresentei sintomas gripais e fui orientado a realizar o exame. Agora, farei o isolamento rígido, seguindo todas as recomendações médicas. Continuarei acompanhando de casa cada detalhe das ações do Gabinete de Crise, do Governo de Pernambuco. Permaneceremos empenhados no enfrentamento ao novo coronavírus. Fiquem em casa e que Deus nos acompanhe”, disse.

Foto: Reprodução