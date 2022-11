Grupo Ampliar abre 200 vagas para áreas de saúde e administrativa

O Grupo Ampliar Intervenção Comportamental está ofertando mais de 200 vagas de emprego para atuação na Clínica Multidisciplinar especializada em Análise de Comportamento Aplicada (ABA) para crianças e adolescentes com atraso no desenvolvimento.

As vagas são para as áreas de saúde e administrativa, em cargos efetivos. Oportunidades exigem grau de escolaridade, desde o ensino médio completo e o ensino técnico, até o ensino superior.

Os interessados nas vagas devem enviar o currículo para o e-mail trabalheconosco@grupoampliaric.com.br, e informar a função desejada.

O processo é aberto para contratação imediata e formação de cadastro de profissionais. O empreendimento será a primeira unidade do Grupo no Recife e vai iniciar suas atividades no mês de dezembro.

Vagas ofertadas

Entre as vagas disponíveis para a unidade do grupo estão vagas para fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, serviços gerais, auxiliares administrativos, secretárias, seguranças, psicólogos e recepcionistas. Os salários variam de acordo com cada posto de trabalho.

O Grupo também está ofertando vagas para estágio na área de psicologia. Para todos os cargos é necessário possuir experiência anterior na função, exceto as oportunidades de estágio. Além disso, o Grupo estará disponibilizando vagas para pessoas com deficiência (PCD).

Recursos aplicados

O Grupo Ampliar contará com área total de 1.500 m² e 940 m² de área construída, com mais de 30 salas de atendimento. No local foram investidos R$ 4,5 milhões.

*FolhaPE