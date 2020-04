Limoeiro: Arte solidária na pandemia

A Organização Não Governamental – Centro de Criação Galpão das Artes, que atua na cidade de Limoeiro, Agreste Setentrional de Pernambuco, iniciou desde o início do mês de abril uma campanha de arrecadação de alimentos para serem doados às famílias de baixa renda do município.

A meta é atender 25 famílias com cestas básicas durante a pandemia.

A instituição que em dezembro deste ano completa 20 anos atende 25 crianças através do Programa Arte Educação.

O incentivo à leitura e a produção textual associados à prática de confecção de brinquedos populares são algumas das vivências que essas crianças participam no atendimento aos sábados.

Após o início da pandemia do novo coronavírus, a instituição passou a redobrar o acompanhamento dos 25 educandos remotamente. Contudo, no último sábado, dia 25 de abril, as mães das vinte e cinco crianças foram convocadas para receberem três específicos kits: um de alimentação, um de limpeza e por fim um kit pedagógico contemplando atividades de produção textual e de desenho, além de livros para leitura neste período de quarentena.

