Macaxeira gigante é colhida na zona rural de Surubim

Uma macaxeira com 1,83 m de comprimento e 34 kg foi colhida nesta sexta-feira (1.°), no Sítio Lagoa do Capim, zona rural de Surubim. Em vídeo que circula nas redes sociais, um agricultor identificado apenas por “Vando”, conta detalhes de como colheu o a mandioca, no sítio do pai dele. “Essa macaxeira foi plantada há mais de três anos. Uma parte já estava entrando na base da casa e a outra ficou fora da calçada”, contou.

Ainda segundo o agricultor, a macaxeira é do tipo “rosa” e no pedaço mais largo mede 90 cm de diâmetro.

Foto: Reprodução/ WhatsApp