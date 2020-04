Machados adota barreira sanitária para barrar circulação do novo coronavírus

A Prefeitura de Machados, no Agreste Setentrional pernambucano, preocupada com a circulação da covid-19, instalou, no principal acesso da cidade, uma barreira sanitária, com o intuito de barrar a circulação do novo coronavírus na cidade. A intervenção acontece em um ponto estratégico do município, que foi montado em frente à escola Edson Régis, às margens da PE-89, na altura do Bairro de Laranjeiras. O local é considerado principal porta de entrada para livre circulação de visitantes e de veículos que vêm de outras cidades.

O trabalho, que tem como alvo veículos e pedestres de outras localidades, é realizado por meio de uma força-tarefa da secretarias municipais de Saúde e de Cultura com o apoio da Guarda Municipal. Durante todo o dia, profissionais da saúde, equipados com os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), se revezam na orientação de condutores e das pessoas, distribuindo materiais informativos e dialogando sobre os cuidados que devem ser tomados em relação ao novo coronavírus, como a higienização das mãos e a importância do isolamento social. Na noite desta sexta-feira (3), houve ama ação de pulverização para desinfecção dos locais onde passam maior número de pessoas no centro da cidade.

O prefeito Argemiro Pimentel e o vice Juarez Rodrigues (Juarez da Banana) pedem para a população machadense ficar em casa. “Estamos seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde e Ministério Público. O vírus é perigoso, e manter os cuidados necessário é fundamental para atravessarmos esta situação”. O gestor salientou, ainda, que o município está preparado, dentro do possível, para atender casos de emergência, que por ventura venha ser constatado. “Temos unido esforços para, com recursos municipais, garantir ambulâncias com UTI para transferência de pacientes para cidades da região ou da capital, que disponham de rede de atendimento especializada para pacientes com a doença”, finalizou.

Atualmente, o município de Machados, dispõe de uma população de 15 mil pacientes, e “todas as medidas necessárias de prevenção à convid-19 estão sendo tomadas, mesmo a cidade não tendo nenhum caso confirmado do vírus” comentou o secretário Municipal de Saúde, Dorgival Dias Paixão.

Foto: Reprodução