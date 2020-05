Mata Norte confirma 46 curas clínicas do novo coronavírus

Desde que os primeiros casos da COVID-19 foram notificados as ações de enfrentamento a doença tem sido intensificadas para evitar a aceleração da propagação do vírus. Apesar do índice alarmante de casos confirmados, há um estatística que vem crescendo: curas clínicas do novo coronavírus.

O número de pacientes que tiveram e se recuperaram de infecção por COVID-19 no Mundo chega a 1,02 mi, no Brasil contabiliza 35.935 e em Pernambuco 1.074 pessoas se recuperaram da doença.

Na Região da Mata Norte de Pernambuco os números são prósperos e um total de 46 pacientes obtiveram a cura clínica do novo coronavírus. Os resultados foram registrados nas cidades de Paudalho (10), Aliança (03). Timbaúba (04). Carpina (02), Lagoa do Carro (02), Condado (02), Vicência (02), Macaparana (01), Tracunhaém (01), Glória do Goitá (05), Chã de Alegria (05), Lagoa de Itaenga (01), Itambé (01) e Itaquitinga (01).

A região possui atualmente 17 cidades com casos confirmados da COVID-19, totalizando 143 pacientes notificados e 35 óbitos.