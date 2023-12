Nordeste no pódio da beleza

Os concursos de beleza ainda atraem e cada vez mais se eternizam pelo fato de a beleza continuar sendo um forte valor da cultura.



A terceira edição do Mister Teen Pacific Brasil 2024, no comando dos diretores Léo Severo e Marcos Henrique Rafo, foi realizada no dia 07 de outubro de 2023 no Rio Grande do Sul e confirmou mais uma vez a vitória do Nordeste com o belo representante de Pernambuco, Marcos Braz.

Na história do certame de beleza, o primeiro eleito em 2021 foi destituído do cargo por descumprimento de contrato. Na sequência, Mykael Lopes, representante do Ceará, foi eleito e reinou no período de 2022/2023, devido aos compromissos escolares e profissionais, o mesmo declinou convite à participar de um concurso a nível internacional, sendo o maior prêmio ofertado ao vencedor que neste caso, foi ressarcido do valor que seria investido na sua passagem ao país sede do concurso.

Com a vitória, Marcos Braz tornou-se um heroi na cidade de Bom Jardim – PE, seu torrão natal, que fica localizada no agreste pernambucano e segue cumprindo os primeiros compromissos como Mister Teen Brasil em programas de rádio, visita ao prefeito em seu gabinete, participando de eventos como convidado vip, fazendo sessão de fotos para lojas da cidade, sendo notícias em blogs, jornais e sites especializados. Mais eventos virão durante o seu reinado, como desfile e sessão fotográfica para a BIRD FREE, que é a marca do traje de banho que foi o patrocinador oficial do concurso de beleza, tornando – se momentos únicos na história do jovem embaixador da beleza.

O Mister Marcos Braz, é formando do Ensino Médio da EREM Dr Mota Silveira e trabalha no final de semana para manter sua dignidade. Pretende cursar Educação Física e tornar – se um Personal Trainer. Se embelezar e ainda cultivar o intelecto são atividades que necessitam de muita força de vontade.

A experiência de participar dos concursos de beleza lhe ajuda a aperfeiçoar a oratória, que é seu grande desafio e, principalmente, confiança, pois o ajuda a enfrentar desafios e situações comuns no dia-a-dia de um jovem focado em sua independência na vida pessoal e profissional. É importante que ele saiba aproveitar a popularidade e o carisma que é lhe é nato, para se aventurar por caminhos que almeja com responsabilidade e visão crítica com o objetivo de sua realização pessoal.