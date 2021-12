Novos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Paudalho tomam posse para o biênio 2022-2024

A preservação do meio ambiente é uma medida cada dia mais necessária. Para reforçar as políticas públicas voltadas para as questões ambientais, a Prefeitura do Paudalho realizou na manhã desta segunda-feira (13) a cerimônia de posse dos conselheiros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA). O mandato dos 20 novos integrantes terá vigência durante o biênio 2022-2024.

A solenidade ocorreu no edifício da Câmara Municipal de Paudalho, localizada na Rua João Alfredo, número 100, no Centro. Ao todo, foram nomeados por meio da Portaria Nº 249, de 29 de novembro de 2021, 10 conselheiros titulares e 10 suplentes representantes tanto do Governo Municipal como da sociedade civil.

O evento contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Luiz Carlos, do secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Qualificação Profissional, Josimário Marques, e do secretário executivo da Secretaria de Chefia de Gabinete, Edmauro Andrade.

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente é um órgão paritário, deliberativo, consultivo e normativo instituído em Paudalho desde 2008. Entre suas principais funções, o CONDEMA é responsável por atender todas as demandas relacionadas à causa ambiental da cidade, por identificar as problemáticas relativas a esse âmbito e criar possíveis soluções. Também cabe à entidade traçar ações que promovam a educação ambiental.

“O Conselho é um espaço propício para poder discutir as políticas públicas voltadas para o meio ambiente que a nossa cidade tanto precisa. O órgão une a sociedade civil e o poder público para refletir sobre soluções para questões ambientais.”, destacou o secretário Josimário Marques.

Durante a ocasião, os conselheiros elencaram pautas que deverão ser incluídas nas estratégias do Conselho, como a proteção da mata atlântica, a preservação dos rios, o fortalecimento da coleta seletiva, entre outros importantes pontos. O secretário também destacou a necessidade da atualização da legislação já existente. “Uma das tarefas do CONDEMA é aprimorar o nosso arcabouço jurídico. A legislação municipal que nós temos que trata sobre o meio ambiente está ultrapassada, pois data da década de 80. A gente precisa fazer uma adequação ao momento atual.”

Confira abaixo a lista dos eleitos para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) do Biênio 2022-2024:

SOCIEDADE CIVIL

Escola Waldorf Rural Turmalina

Felipe Andrade Lima Lins – Titular

Patrícia Pífano de Moura Martins – Suplente

Projeto Patinhas

Luciane Pereira do Nascimento – Titular

Gabriel Nascimento Pinho – Suplente

Fórum Socioambiental de Aldeia

Ludmila Marques Portela – Titular

Rodrigo José Lyra Leite – Suplente

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paudalho (COOPCAPA)

Romário Marques de Lima – Titular

Simone Maria Barbosa Olímpio – Suplente

Instituto De Desenvolvimento Econômico Socioambiental Sustentável (IDESS)

Romero Silva Melo – Titular

Gilson José Loyola da Silva – Suplente

PODER PÚBLICO

Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Qualificação Profissional (SEDEMAQ) Wanessa Kamily Bezerra dos Santos – Titular

Denicio José Jacinto Ribeiro Filho – Suplente

Procuradoria Geral do Município

Cosme Frederico Cruz Albino de Souza – Titular

Mayanne Ruth de Oliveira – Suplente

Secretaria de Saúde

Gilliard Henrique da Silva – Titular

Kelly Fabíola Rangel Lago Machado – Suplente

Secretaria de Educação e Esportes

André Felipe Gomes do Nascimento – Titular

Girlene da Conceição Vieira de França Gonçalves – Suplente

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

Izael Even de Araújo – Titular

Robson Rodrigues de Holanda Cavalcanti – Suplente