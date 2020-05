Obras do Distrito Industrial e Limoeiro seguem a todo vapor

As obras do Distrito Industrial de Limoeiro seguem a todo vapor. O terreno está sendo planeado e ainda neste mês de maio terão início as obras de asfalto da área.

A data de inauguração ainda não foi definida, mas o prefeito João Luís Ferreira Filho (Joãozinho-PSB) anunciou, através de um vídeo postado nas redes sociais da Prefeitura, que “dentro de pouco tempo” o distrito será inaugurado. Quando instaladas, as empresas inscritas deverão gerar empregos para os limoeirenses.

“O melhor presente para o trabalhador, nesse dia em que se comemora o Dia do Trabalhador, é ver essa obra tendo continuidade apesar da crise econômica do país e apesar da crise da Covid-19. Estamos realizando o que prometemos, que é gerar emprego e renda para nosso povo”, afirmou o prefeito.

Prevenção à Covid-19

Para evitar o contágio pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Limoeiro trabalha para manter o distanciamento social considerado seguro entre as centenas de pessoas que buscam os serviços bancários diariamente na cidade. Por isso, anunciou que fará a interdição da Avenida Santo Antônio e Travessas da “Câmara de Vereadores” e do “Banco Santander” para todos os veículos.

De acordo com Joãozinho a interdição começa nesta segunda (04/05). O prefeito disse que serão montadas barreiras na entrada da Avenida Santo Antônio, também conhecida como “corredor bancário”. A Guarda Municipal fará a fiscalização com o apoio da Polícia Militar (PM). Durante a interdição, a Rua Francisco Atelano ficará livre nos dois sentidos. O prefeito também afirmou que haverá maior fiscalização nos estabelecimentos proibidos de abrir por conta de decreto estadual.

Foto: Eduarda Santana