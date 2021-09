Para FBC, Grito de Goiana selou o destino do Brasil como nação independente e soberana

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) destacou nesta terça-feira (31) o bicentenário do Grito de Goiana, movimento político que marcou o processo de emancipação de Pernambuco e ficou conhecido como o primeiro episódio da Independência do Brasil. Em discurso na tribuna do Senado, FBC fez o resgate histórico dos fatos ocorridos em agosto de 1821, quando a Vila de Goiana, na Mata Norte de Pernambuco, vivia dias de agitação política e insatisfação com os privilégios e o absolutismo da monarquia portuguesa. Ele também comentou o clima de expectativa com as manifestações do dia 7 de setembro.

“Assim como em 1817, o Grito de Goiana foi um movimento forjado nos anseios de liberdade e de justiça social e no descontentamento com a política de exploração da colônia pela Coroa Portuguesa, que produziu as desigualdades regionais que ainda hoje persistem em nosso país”, afirmou, lembrando a realização da Convenção de Beberibe, que classificou como “um prelúdio da Independência do Brasil”. “Os acontecimentos de 1821 marcaram a História de Pernambuco e do país como um sinal inequívoco do desejo de liberdade de um povo, selando o destino do Brasil como nação independente e soberana.”

Ao comentar as manifestações que serão realizadas no feriado de 7 de setembro em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, Fernando Bezerra defendeu o distensionamento do ambiente político. “São legítimas as manifestações de apoio ao presidente, e a nossa expectativa é que ocorram de forma pacífica, com respeito à divergência. Nesse sentido, estou convencido que as manifestações constituem uma oportunidade para o distensionamento do ambiente político e para o apaziguamento das relações entre os Poderes, para que a gente possa avançar na construção de consensos e na agenda econômica que está permitindo o reencontro do Brasil com a sua trajetória de crescimento”, disse.