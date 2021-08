Paudalho abre inscrições para Curso de Confecção de Tenerife

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude, está com inscrições abertas para um curso gratuito de Confecção de Tenerife. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer os segmentos artesanais do município e colaborar com a geração de renda para os paudalhenses. O cadastramento terá início na segunda-feira, dia 23 de agosto.

Tenerife ou renda sol é um artesanato feito com agulha de saco, linha de algodão e tear de tábua. A coordenadora de oficinas da pasta, Teresa Valentim, explica que essa arte existe na cultura paudalhense há várias décadas. “O tenerife é uma renda espanhola que chegou em Paudalho quando padres chegaram ao antigo seminário. Hoje, muita gente em Paudalho faz essa renda que é uma tradição que estava um pouquinho adormecida no município”, comenta.

Os interessados em participar do curso devem realizar a inscrição de forma presencial na sede da Secretaria, situada no Palco de Eventos Beira Rio, no Centro. O horário de atendimento no local é das 8h às 17h. Para o cadastro é necessário levar um documento de identificação com foto, o CPF e um comprovante de residência. As aulas serão realizadas nas segundas e terças-feiras.

Além desse novo curso, na última quinta-feira (19), a Secretaria iniciou a primeira aula da oficina voltada para o aperfeiçoamento das técnicas de tenerife. O encontro teve início às 14h e ocorreu no Palco de Eventos Beira Rio. A turma pioneira da iniciativa é formada por artesãs que já possuem conhecimentos sobre a prática e que estavam cadastradas pela Prefeitura por meio de um mapeamento prévio dos artistas locais.

Maria Joselita é uma das artesãs cadastradas na oficina. Ela decidiu iniciar as aulas com o intuito de aprimorar suas habilidades artísticas. “A maioria dos pontos eu já sei, eu estava ensinando para as outras meninas. Para mim está sendo bom aprender novos pontos, novas técnicas e novos modelos. Está sendo super importante”, declarou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer, Esporte e Juventude, esse será o modelo piloto de uma série de outros cursos que serão abertos durante os próximos meses. Além do Palco de Eventos Beira Rio, as aulas ocorrerão no Residencial Guadalajara I e II e, a partir do mês de outubro, uma nova turma será formada na Casa das Juventudes.