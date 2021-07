Plano Harmonize Facilita o embelezamento Facial

O lançamento do Plano Harmonize, no dia 21 de julho, pela Clínica Odontológica Ortoestética – unidade Carpina, à Av. Getúlio Vargas, 364, São José , traz uma novidade para a região: com o plano harmonize, o paciente consegue fazer aplicação de botox durante o ano inteiro e manter o resultado de forma consistente.

É mais uma oportunidade para homens e mulheres do interior realçar a sua beleza facial, sem precisar se locomover ao Recife para fazer harmonização facial.

A Clínica Odontológica, ligada à Rede Ortoestética -, com mais de 200 clínicas no Brasil, oferece todos os procedimentos de harmonização facial. ” Temos um protocolo exclusivo Ortoestética com três aplicações durante o ano, prezando pelo total equilíbrio e harmonização do seu rosto, trabalhando as seguintes regiões: linhas de expressão na testa, glabela ( entre as sobrancelhas) e pés de galinha ( área lateral dos olhos)” , explicou Dr. Luiz Barbosa Filho, responsável técnico pela Clínica.

A harmonização facial trabalha a redução de rugas, a linha de expressão com aplicação de botox, o preenchimento labial e facial, e a bichectomia (afinamento do rosto). Com uma equipe de especialistas em odontologia, a Clínica Odontológica Ortoestética oferece também Ortodontia com Alinhadores Estéticos, Facetas dentais, Implante e todos os outros procedimentos da Odontologia.