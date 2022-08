Programa Chapéu de Palha inicia pagamento para trabalhadores da cana-de-açúcar

Nesta sexta-feira (29), o Programa Chapéu de Palha inicia o pagamento da primeira parcela do benefício para os trabalhadores e trabalhadoras dos 54 municípios da zona canavieira de Pernambuco. No total, quatro parcelas serão pagas ainda este ano.

Nesta primeira etapa, os valores estão disponíveis para todos os 16.779 trabalhadores que tiveram o seu cadastro aprovado no período de inscrição.

“Para receber, basta ir a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) ou a uma casa lotérica e apresentar o Cartão Cidadão ou o Cartão do Bolsa Família. Quem não possui um desses dois documentos deve procurar uma agência da Caixa e apresentar RG e CPF”, explica a coordenadora do Programa, Maria de Oliveira.

O início do pagamento da segunda parcela para os trabalhadores e trabalhadoras da zona canavieira também já tem data definida: dia 9 de agosto. Nesta etapa, porém, é importante prestar atenção ao calendário que será divulgado no site da CEF (www.caixa.gov.br), já que o pagamento será feito de acordo com o calendário do NIS.

A terceira e quarta parcelas serão pagas nos meses de setembro e outubro, com data a ser divulgada.

A lista dos beneficiários aprovados está disponível para consulta no site www.seplag.pe.gov.br/49-projetos-especiais/286-consulta-pcp. Mais informações pelo telefone 0800.282.5158.

O Chapéu de Palha é uma política pública coordenada pela Secretaria de Planejamento e Gestão de Pernambuco (Seplag). Criado em 1988 pelo então governador Miguel Arraes, o Programa beneficia trabalhadores da cana-de-açúcar, da fruticultura irrigada e da pesca artesanal durante os períodos de entressafra ou defeso.

Este ano, já começaram a receber o benefício as pessoas que trabalham na fruticultura irrigada. O pagamento da pesca artesanal terá início no dia 9 de agosto.

*FolhaPE