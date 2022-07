Projeto: Terreiro Vivo, Comunidade Unidade, Brincadeira Eterna fortalece o mamulengo em Glória do Goitá

Gilberto Souza Lopes da Silva, Mestre Bel, é um dos Bonequeiros e Mamulengueiros mais importantes do Brasil. Ele é co-fundador da Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá e compõe a equipe do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá. Tem 22 anos de carreira e através do seu grupo, o Mamulengo Arte da Alegria, fundado no dia 25 de outubro de 2014, exerce seu ofício. O Mestre Bel nasceu no dia 26 de dezembro de 1979, em São Paulo. Filho de Iracema Maria de Souza e José Lopes da Silva Filho – Mestre Zé Lopes. Construiu sua carreira de brincante junto ao seu pai, acompanhando a brincadeira desde os seus 04 anos de idade. Também teve forte influência do Mestre Zé de Vina, do qual manteve

convivência pessoal e artística.

Este projeto é uma homenagem ao Mestre Bel e sua genialidade. Ele representa a boa safra dos novos mestres brincantes da cultura popular, nesse caso, do Mamulengo. “Teremos brincadeiras, oficinas, exposição e encontro de mestres. Vamos celebrar a vida, em mais uma grande ação no Museu do Mamulengo de Glória do Goitá”, finaliza Mestra Titinha, coordenadora geral do projeto.

PROGRAMAÇÃO:

Julho e Agosto de 2022.

Exposição de Bonecos – O acervo do Museu do Mamulengo de Glória do Goitá e do Mamulengo Arte da Alegria, estarão disponíveis para visitação de terça a sábado (9h às

17h) e domingo (14h às 17h).

Oficinas – Nos dias 21/07 e 13/08, teremos Oficinas de Mamulengo: histórias, confecção, pintura, vestimenta, manipulação, músicas e loas.

(OBS: outras turmas serão divulgadas no @museudomamulengo).

Espetáculos – Nos dias 05/07, 15/07 e 31/08 teremos as apresentações do Mamulengo Arte da alegria, no comando do Mestre Bel.

(OBS: outras apresentações serão divulgadas no @museudomamulengo).

Encontro de Mestres – Nos dias 28/07 e 18/08, iremos promover o encontro dos Mestres Bel, Bila e a Mestra Titinha. Assuntos: histórias do Mamulengo tradicional; memórias dos antigos mestres; o feminino na cultura popular; nova geração de brincantes.

FICHA TÉCNICA:

Coordenação Geral: Edjane Lima (Mestra Titinha).

Produção Executiva e Assessoria de Imprensa: Pablo Dantas.

Designer: Java Araújo.

Intérprete de Libras: Ronaldo Lourenço.

Produção Fotográfica e Audiovisual: Vinícius Dantas.

Transmissão ao vivo (live): Mió TV Comunicação.

Oficina de Mamulengo: Mestre Bel, Mestre Bila e Genilda Félix.

GRUPO:

Mamulengo Arte da Alegria (Mestre Bel).



INCENTIVO:

Funcultura/Fundarpe – Governo do Estado de Pernambuco.



APOIO:

Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá – ACMAGG.

Museu do Mamulengo de Glória do Goitá.