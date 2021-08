Secretaria de Educação divulga regulamento da III Mostra de Ciências, Tecnologia e Inovação – Inova Paudalho 2021

A Prefeitura do Paudalho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), divulga na tarde desta quarta-feira (18) o regulamento da III Mostra de Ciências, Tecnologia e Inovação – Inova Paudalho 2021. A edição deste ano ocorrerá entre os dias 18 e 22 de outubro e, em cumprimento às medidas de prevenção ao contágio da covid-19, será realizada de forma on-line.

A Inova Paudalho é uma iniciativa que tem como finalidade promover a divulgação científica e a popularização das ciências no contexto das escolas públicas e privadas do Ensino Básico do município. A mostra busca oportunizar um espaço para exposição, apresentação e discussão de trabalhos, estudos e projetos elaborados por estudantes.

Este ano, os projetos escolares serão exibidos através do site oficial do evento, do canal no Youtube Educa na Web e do Instagram (@educanawebpaudalho). De acordo com a SEDUC, a escolha de realizar a mostra no formato digital tem como principal objetivo promover o engajamento de alunos, professores e outros participantes da comunidade escolar nesse novo modo de interação social impulsionado pela pandemia da covid-19.

Das Inscrições

O período de inscrição no evento será de 01 a 15 de setembro. Os projetos deverão ser cadastrados através deste link. Serão aceitos trabalhos de relevância científico-social-econômico-ambiental elaborados e desenvolvidos por alunos da Educação Básica, sob a orientação de um professor/orientador e um professor/co-orientador, sendo esse último opcional.

Os temas dos trabalhos deverão se enquadrar nas disciplinas Ciências Humanas, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Códigos e suas Tecnologias ou Linguagens.

Para auxiliar os educadores na elaboração e efetivação das propostas, a SEDUC lançará a partir de hoje (18) uma websérie no Youtube intitulada “Inova Paudalho”. A produção contará com quatro capítulos, cada um deles buscará trazer orientações para a realização dos projetos científicos.

As temáticas abordadas serão “Feiras de Conhecimentos: possibilidades para o letramento científico”, “O V epistemológico como instrumento metodológico para o processo de investigação na educação básica”, “Ciência Divertida” e “Dicas para construção de um bom texto científico”.

Premiação

Serão premiados, com medalhas e troféus, três trabalhos por categoria, sendo a gratificação do 1º lugar uma medalha por participante e um troféu para a escola a que pertença a equipe, e do 2º e 3º lugar, uma medalha por aluno. Os membros dos trabalhos que obtiverem mais curtidas (likes) nas redes sociais serão premiados com medalhas de campeão em suas respectivas categorias. Todos os autores e co-autores de projetos receberão certificados de participação para cada trabalho exposto.