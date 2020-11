SES-PE alerta para importância da vacinação contra o sarampo

Em 2020, até o momento, Pernambuco notificou 114 ocorrências suspeitas e confirmou 34 casos de sarampo. No ano de 2019, foram 315 confirmações. Doença infecciosa aguda e extremamente contagiosa causada pelo vírus Morbillivirus, o sarampo é uma patologia potencialmente grave que tem como única forma de prevenção a vacinação, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). O esquema básico da tríplice viral (que, além do sarampo, protege contra a rubéola e a caxumba) é ministrado em duas doses na faixa etária dos 12 aos 15 meses. Neste ano, o Estado está com cobertura de 70,39% para a primeira dose e 46,59% para a segunda dose. Em 2019, Pernambuco atingiu 100,39% de cobertura na primeira dose e 80,91% na segunda dose. A meta mínima para esse público é de, no mínimo, 95% em ambas as doses.

A vacina tríplice viral é disponibilizada de rotina nos postos de saúde para o público de 1 ano, quando é feita a primeira dose, com reforço aos 15 meses (1 ano e 3 meses). Para a população de 2 a 29 anos não vacinada, o esquema é feita em duas doses, com um intervalo de 30 dias entre elas. Adultos de 30 a 59 anos não imunizados precisam tomar apenas uma dose. Além disso, profissionais de saúde precisam ter um esquema feito com duas doses. Em situações de surto da doença, também é recomendada, para o público de 6 meses a 11 meses, a chamada “dose zero”. O objetivo com a imunização em crianças abaixo dos 12 meses é evitar o adoecimento nesse público, mais suscetível a casos graves e óbitos pela doença.

“O sarampo é uma doença com circulação em todo o mundo. Só no Brasil, foram confirmados mais de 8 mil casos apenas este ano. O que impede a circulação da doença é manter toda a população vacinada. Só assim conseguimos quebrar a cadeia de transmissão do vírus. O ideal, inclusive, é vacinar mais do que a meta mínima estabelecida, assim aumentamos a chance de quebrar essa cadeia”, alerta a Superintendente de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Ana Catarina de Melo.

Além dos pais e responsáveis pelas crianças, a SES-PE chama a atenção dos jovens e adultos que precisam se vacinar contra a doença. O Estado ainda precisa vacinar 4 milhões de pessoas contra o sarampo – este ano, foram aplicadas 919.790 doses da tríplice viral nesse público. “Os jovens e adultos que não finalizaram ou não se recordam de ter concluído o esquema vacinal para o sarampo precisam se proteger contra a doença, já que esse é o público em que temos, hoje, a maior incidência de casos de sarampo. É importante lembrar que as pessoas que têm entre 20 e 49 anos podem procurar o serviço, independente da situação vacinal, para receber uma dose indiscriminada da tríplice viral, que corrigirá qualquer eventual falha vacinal. Já se a pessoa tem o esquema básico completo e tomou as duas doses da vacina não precisa se preocupar”, finaliza a gestora.