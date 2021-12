Show Natalino arrecada donativos para pessoas com deficiências em Carpina

Acontece hoje (20) o Show Natalino Solidário em prol das pessoas com deficiências na cidade de Carpina. O evento será realizado no teatro do Colégio Salesiano de Carpina, a partir das 19hs. Na programação estão as apresentações do Grupo Musical Bossa Harmônica, Paulo Zeen e família, Ministério da Pastoral da Família e outras participações.

O evento é uma promoção da Pastoral da Saúde e Instituto João de Tito. Os participantes podem colaborar doado 2kgs de alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis ou cestas básicas.