Com a proposta de ouvir e também festejar mestres de maracatus atuantes na cultura da região, debatendo temas relacionados à tradição, acontece no o 6º Encontro de Mestres de Maracatus da Zona da Mata Norte de Pernambuco. O evento será realizado na cidade de Tracunhaém em Comemoração ao Dia do Trabalhador

Composto por roda de diálogos, a programação também incluirá apresentações de danças e toadas com os mestres participantes. Nesta edição, serão homenageados representantes da nossa cultura popular e brincantes do folguedo da cidade.

Segundo o idealizador do projeto e mestre de apito do Maracatu de Baque Solto Estrela da Serra de Açudinho, André de Lica, o encontro tem como objetivo reunir poetas de diversas cidades da Mata Norte e região Metropolitana, Araçoiaba, Nazaré da Mata, Tracunhaém, Lagoa de Itaenga, Buenos Aires, para promover a manutenção da linguagem oral e musical do maracatu de baque solto, também conhecido como maracatu rural.

O evento inicia, às 14hs, com apresentação e em seguida segue com cortejo dos mestres e caboclos. Sob a pancada dos ternos – conjunto musical característico do baque solto – os mestres se apresentam em duplas, em um desafio de rimas e improviso.

“É o momento de confraternização entre os mestres e poetas, também uma oportunidade de promover o encontro entre mestres mais antigos e novos representantes da poesia da Mata Norte”, afirma. A brincadeira do maracatu tem início às 14hs, e segue até ás 21hs. Nesta Edição será homenageados brincantes e admiradores da cultura local são eles Mano de Baé (Mestre Coquista e Cerammista) Cilda Trindade (Produtora Cultural) Edmilson Cirandeiro ( Fundador do Maracatu Águia Formosa e Cirandeiro) Mestre Veronildo ( Mestre do Maracatu de Baque Solto Cambinda Brasileira).