Uso de máscara passa a ser obrigatório na feira de frutas de Toritama

A Prefeitura de Toritama, no Agreste Setentrional, instalou barreiras sanitárias nos acessos da feira de frutas. A partir desse fim de semana será obrigatório o uso de máscaras. Agentes sanitários estarão posicionadas nos acessos da feira fornecendo álcool em gel e orientando sobre a importância do uso do item

Vacinação

A Campanha de vacinação contra a gripe chega a III fase. Desta vez o público-alvo são gestantes, crianças de 06 meses a menores de 06 anos de idade, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com deficiência.

Local: UBS’s e Postos de Saúde.

Para outras vacinas procure a Policlínica, na Rua 04 de Outubro, no Centro.

Foto: Ascom/Prefeitura de Toritama