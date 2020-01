Espetáculo limoeirense sobe ao palco do Teatro Santa Isabel

O teatro limoeirense abre o novo ano no palco do Teatro Santa Isabel, no Recife. Na próxima sexta-feira (10), o espetáculo O Peru do Cão Coxo integra a programação da vigésima sexta edição do Janeiro de Grandes Espetáculos. A apresentação está marcada para 20h com ingressos aos valores de R$ 20 e R$ 10 (meia entrada). Com texto de Ariano Suassuna e direção de Charlon Cabral, a peça tem circulado diversas regiões do Estado. A programação completa do evento pode ser conferida através do site www.janeirodegrandesespetaculos.com.

Na trama, a preguiça é descortinada em um picadeiro de intrigas no Sertão de Taperoá, quando um poeta e sua esposa são alvo de uma dupla de trapaceiros. No elenco, estão Jadenilson Gomes, Charlon Cabral, Lucas Dias, Gaby Salles, Wíris Mayra, Allan Victor, Dvson Alves e Thiago Freitas. A direção de arte conta com as mãos de Thiago Freitas, enquanto o figurino, rico em retalhos, passou pelo zelo e capricho dos costureiros Sivaldo Moura e Wellington Pereira. Na criação do cenário, Charlon Cabral mais uma vez voltou à cena.

Fonte: Blog do Agreste

Foto: Alexandre Veloso – Divulgação