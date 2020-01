Petróleo tem alta de 4,4% após ataque do Irã a bases dos EUA

Subiu de 4,4% para US$ 65,48 em Nova York o preço do barril WTI de petróleo bruto após o ataque iraniano a bases dos Estados Unidos no Iraque na terça-feira (7).

De acordo com informações do O Globo, em Cingapura, a alta chegou a 3,9%, para US$ 65,13. Na abertura dos negócios, às 22 horas no horário de Brasília de terça, o barril de petróleo do tipo Brent registrava alta de 3,54%, a US$ 70,69 em Londres. Desde o ataque americano que matou o general Qasem Suleimani, na última semana, o preço do petróleo bruto aumentou 6%.

O preço do barril de petróleo do tipo Brent, chegou a ser negociado acima dos US$ 70 nos mercados asiáticos, após a confirmação do ataque iraniano e a perspectiva de escalada na crise do Oriente Médio, região que concentra mais de 40% da produção mundial.

Já nesta quarta-feira (08/01) na Ásia, o preço futuro do Brent chega a acumular alta de 1,4%, sendo negociado por US$ 69,20 o barril.

Foto: Petrobras/divulgação